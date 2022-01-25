Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.
"Мы считаем, конечно, что необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Конечно, нужно понять, почему такая реакция достаточно непримиримая, может быть, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов. Нужно разъяснять. В любом случае, это надо делать путем диалога", - сказал Песков.
Ранее телеграм-канал объединения болельщиков "Спартака" "Фратрия" от имени всех фанатских структур красно-белых опубликовал заявление о бойкоте матчей Российской премьер-лиги и иных футбольных соревнований, на которых будет задействована система персональной идентификации болельщиков (Fan ID). Фанаты "Зенита" и "Ростова" также заявляли, что недовольны этим законом.
Источник: РИА Новости
"Болельщиков надо любить". Владимир Соловьев - о введении Fan ID
В Кремле прокомментировали решение фанатов бойкотировать матчи из-за Fan ID
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, считает необходимым диалог с фанатскими объединениями по поводу введения паспорта болельщика (Fan ID).
Фото: РИА Новости