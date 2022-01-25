Медина был вызван в сборную Парагвая на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Ранее СМИ сообщили, что игрок не получил разрешения от ЦСКА на то, чтобы отправиться в расположение национальной команды. Отмечалось, что Федерация футбола Парагвая уже обратилась в ФИФА по данному вопросу.
"Федерация нарушила порядок вызова игрока в национальную сборную, предусмотренный правилами ФИФА. Вызов прислали значительно позже установленного срока, а по нормам ФИФА такой вызов считается необязательным.
К тому же у Медины на данный момент существуют медицинские ограничения. Об этом мы также уведомили Федерацию футбола Парагвая", - приводит слова Аксенова "СЭ".
Полузащитник Хесус Медина 17 января подписал с ЦСКА контракт на 3,5 года - до конца сезона-2024/25. "Армейцам" парагваец достался на правах свободного агента, так как у Медины в конце 2021 года истек контракт с американским "Нью-Йорк Сити". В составе сборной Парагвая Медина провел 1 матч в 2017 году. Transfermarkt оценивает футболиста в 5,5 миллионов евро.
Источник: ЦСКА не отпустил Медину в сборную. Парагвайская футбольная ассоциация обратилась в ФИФА
В ЦСКА объяснили, почему не отпустили Медину в сборную Парагвая
Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему клуб отказался отпускать новичка клуба полузащитника Хесуса Медину в сборную Парагвая.
Фото: ПФК ЦСКА