"Мелкадзе подписал контракт с "Сочи" на 2,5 года. Он перешел в клуб на правах свободного агента.
Завершится ли кампания "Сочи" в связи с двумя трансферами? Пока [трансферное] окно открыто, значит, соответствующая работа может вестись", - приводит слова Рубашко ТАСС.
Нападающий Георгий Мелкадзе в текущем сезоне провел 4 матча за "Спартак" во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Большую часть первой половины чемпионата России 24-летний футболист пропустил из-за травмы.
Накануне контракт с "Сочи" подписал 22-летний центральный защитник словенского "Браво" Ваня Дркушич.
Официально: Мелкадзе перешел из "Спартака" в "Сочи"
Мелкадзе подписал контракт с "Сочи" на 2,5 года. Он перешел в клуб на правах свободного агента
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко раскрыл детали перехода нападающего Георгия Мелкадзе в сочинский клуб из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"