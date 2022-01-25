Сегодня "Зенит" объявил о подписании контракта с Адамовым до 2026 года. Соглашение Сутормина с петербургским клубом рассчитано до конца текущего сезона.
"Приобретение Адамова никак не влияет на наше отношение к продлению контракта с Алексеем Суторминым. Мы хотим, чтобы он остался в клубе. Он хорош тем, что может играть на разных позициях", - сказал Медведев.
Полузащитник Алексей Сутормин выступает за "Зенит" с 2019 года. В текущем сезоне он провел за петербургский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и стал автором 1 результативной передачи. В общей сложности в составе "сине-бело-голубых" Сутормин сыграл в 83 матчах и забил 12 мячей.
Источник: РИА Новости
"Зенит" намерен сохранить Сутормина, несмотря на приход Адамова
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что переход защитника Арсена Адамова в клуб не повлияет на отношение петербуржцев к продлению контракта с полузащитником Алексеем Суторминым.
Фото: ФК "Зенит"