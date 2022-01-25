Напомним, в субботу, 22 января, "Байер" объявил о подписании с Сердаром Азмуном контракта до лета 2027 года. Соглашение начнет действовать с 1 июля 2022 года после того, как у Сердара закончится трудовое соглашение с "Зенитом". Сообщалось, что Сердар отправился на подписание контракта с "аспириновыми", не предупредив об этом петербургский клуб. Тем самым он нарушил медицинский протокол и будет оштрафован.
Накануне иранский сайт о футболе Gol Bezan в твиттере написал, что Азмун сдал положительный тест на коронавирус.
"Не знаю, откуда у вас сведения по Азмуну. У нас есть внутренняя клубная кухня. Что на ней варится и запекается, не должно быть достоянием общественности. О результатах мы сообщим", - сказал Медведев.
Источник: РИА Новости
Азмун сдал положительный тест на коронавирус
Гендиректор "Зенита" - о ситуации с Азмуном: это наша внутренняя кухня
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего петербуржцев Сердара Азмуна с немецким "Байером".
Фото: ФК "Зенит"