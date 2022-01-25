По словам Алханова, его внук уже почти согласовал переход в "Локомотив", но сыграла свою роль позиция руководства "Урала", желавшего, чтобы игрок продолжил карьеру в "Зените".
"Изначально были серьезные переговоры с "Локомотивом". Арсен был одной ногой в "Локо", но клубы не смогли договориться между собой. Честно говоря, и мы, и руководство "Локомотива" уже думали, что Арсен продолжит карьеру в Москве. "Урал" был за "Зенит" с первого дня и настаивал на переходе в стан петербуржцев", - заявил Алханов.
Напомним, что сегодня, 25 января, "Зенит" объявил о трансфере Адамова. Защитник подписал с петербургским клубом контракт, рассчитанный до конца сезона-2025/26.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Адамов принял участие в 17 матчах. На счету 22-летнего защитника один забитый мяч.
Источник: Чемпионат
"Зенит" объявил о переходе защитника "Урала" Адамова
Дед Адамова: Арсен был одной ногой в "Локомотиве", но "Урал" настаивал на переходе в "Зенит"
Хайдар Алханов, дед новичка "Зенита" Арсена Адамова, рассказал, что внук был близок к переходу в "Локомотив".
Фото: "Чемпионат"