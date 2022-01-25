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Источник: "Спартак" будет платить Хендриксу около половины зарплаты во время его выступлений за "Фейеноорд"

"Спартак" возьмет на себя выплату части заработной платы полузащитника Йоррита Хендрикса во время его выступлений за "Фейеноорд".
Фото: "Спартак"
Ожидается, что вскоре Хенрикс перейдет в "Фейеноорд" на правах аренды. "Спартак" возьмет на себя около 50% зарплаты футболиста во время его выступлений в голландском клубе, сообщает Metaratings.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Фейеноорд" согласовал со "Спартаком" аренду Хендрикса. Голландский хавбек будет арендован клубом из Роттердама до конца нынешнего сезона. Хендрикс уже покинул расположение "Спартака" на сборах в ОАЭ, чтобы пройти медосмотр для "Фейеноорда".


Теги: Хендрикс Спартак Фейеноорд
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