25 января состоялось совещание клубов Российской премьер-лиги, на котором прошло обсуждение двух ключевых вопросов, сообщают СМИ.
По данным источника, клубы РПЛ хотели бы смягчить санитарный регламент, чтобы избежать приостановки чемпионата России весной 2022 года в связи с очередной статистической волной коронавируса. Второй важной темой стал вопрос с введением летом 2022 года системы Fan ID - есть вероятность, что клубы выступят с предложением перенести введение системы персональных паспортов болельщика на начало сезона-2023/2024.
24 января стало известно, что фанатские объединения "Спартака" и "Ростова" объявили о бойкоте матчей РПЛ в связи с введением системы Fan ID, ранее со сходным заявлением выступили фанаты "Зенита".
Источник: "РБ Спорт"
Фанаты "Спартака" объявили о бойкоте матчей РПЛ до полной отмены закона о Fan ID
Фанаты "Ростова" ("Ростсельмаша") объявили об отказе от оформления Fan ID и посещения матчей
"Ландскрона": основания для отказа в выдаче Fan ID сформулированы так, что их можно применять максимально произвольно
СМИ: клубы РПЛ обсудили вариант переноса введения Fan ID на сезон-2023/2024
Клубы Российской премьер-лиги могут выступить с инициативой отсрочки введения системы Fan ID на один сезон.
Фото: РПЛ