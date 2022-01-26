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СМИ: клубы РПЛ обсудили вариант переноса введения Fan ID на сезон-2023/2024

Клубы Российской премьер-лиги могут выступить с инициативой отсрочки введения системы Fan ID на один сезон.
Фото: РПЛ
25 января состоялось совещание клубов Российской премьер-лиги, на котором прошло обсуждение двух ключевых вопросов, сообщают СМИ.

По данным источника, клубы РПЛ хотели бы смягчить санитарный регламент, чтобы избежать приостановки чемпионата России весной 2022 года в связи с очередной статистической волной коронавируса. Второй важной темой стал вопрос с введением летом 2022 года системы Fan ID - есть вероятность, что клубы выступят с предложением перенести введение системы персональных паспортов болельщика на начало сезона-2023/2024.

24 января стало известно, что фанатские объединения "Спартака" и "Ростова" объявили о бойкоте матчей РПЛ в связи с введением системы Fan ID, ранее со сходным заявлением выступили фанаты "Зенита".

Источник: "РБ Спорт"

Фанаты "Спартака" объявили о бойкоте матчей РПЛ до полной отмены закона о Fan ID

Фанаты "Ростова" ("Ростсельмаша") объявили об отказе от оформления Fan ID и посещения матчей

"Ландскрона": основания для отказа в выдаче Fan ID сформулированы так, что их можно применять максимально произвольно


Теги: РПЛ Fan ID
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