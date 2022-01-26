Бауэр - об уходе из "Уфы": я был не нужен главному тренеру, он очень неуважительно относился ко мне, как к человеку

Экс-защитник "Уфы" Мориц Бауэр после перехода в швейцарский "Серветт" прокомментировал расторжение контракта с клубом из столицы Башкортостана.

Фото: ФК "Уфа"





30-летний австрийский экс-защитник "Уфы" Мориц Бауэр был игроком башкирского клуба с февраля 2021 года по январь 2022 года. 25 января футболист расторг контракт с уфимцами и подписал соглашение со швейцарским "Серветтом". Всего Бауэр сыграл за "Уфу" 18 матчей, в которых отдал 2 результативных передачи. После домашней игры 10 тура РПЛ против "Урала" (0:1) главный тренер команды Алексей Стукалов не заявлял Бауэра на матчи. - Я был не нужен главному тренеру, как игрок. Также он очень неуважительно относился ко мне, как к человеку. У меня не было другого выбора, кроме как покинуть "Уфу", - передает слова Бауэра " Бизнес Online ".30-летний австрийский экс-защитник "Уфы" Мориц Бауэр был игроком башкирского клуба с февраля 2021 года по январь 2022 года. 25 января футболист расторг контракт с уфимцами и подписал соглашение со швейцарским "Серветтом". Всего Бауэр сыграл за "Уфу" 18 матчей, в которых отдал 2 результативных передачи. После домашней игры 10 тура РПЛ против "Урала" (0:1) главный тренер команды Алексей Стукалов не заявлял Бауэра на матчи.