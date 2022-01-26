Напомним, ранее Чепчугов сообщил, что больше не будет выступать за "Енисей-2".
По словам вратаря, он завершает карьеру профессионального футболиста.
"Завершаю карьеру. Какие планы на будущее? Спасти мир от Армагеддона. Видите мое обличие в облаках?" - сказал Чепчугов.
Напомним, что минувшим летом Чепчугов возобновил карьеру после трехлетнего перерыва и выступал за вторую команду "Енисея" в ФНЛ-2.
Отметим, что Чепчугов наиболее известен по выступлениям за московский ЦСКА, цвета которого защищал в 2010-2017 годах.
Источник: Sport24
Чепчугов: планирую спасти мир от Армагеддона. Видите мое обличие в облаках?
Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов, решивший завершить карьеру, ответил на вопрос о том, чем он планирует заниматься в будущем.
Фото: "Енисей"