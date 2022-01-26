"Новостей по Деспотовичу нет. Больше не интересуемся им. В "Химках" его не будет", - отметил Терюшков.
Напомним, ранее сообщалось, что "Рубин" намерен расстаться с Деспотовичем в ближайшее время. Руководство клуба призвало форварда искать себе новую команду. Также сообщалось, что Деспотовича решили перевести в дубль "Рубина".
В нынешнем розыгрыше РПЛ Деспотович принял участие в девяти матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. "Химки" - на 16-м месте (14 очков).
Источник: Sport24
Терюшков: "Химки" больше не интересуются Деспотовичем
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что клуб больше не заинтересован в подписании форварда "Рубина" Джордже Деспотовича.
Фото: "Рубин"