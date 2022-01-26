Терюшков: "Химки" больше не интересуются Деспотовичем

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что клуб больше не заинтересован в подписании форварда "Рубина" Джордже Деспотовича.

Фото: "Рубин"





Напомним, ранее сообщалось, что "



В нынешнем розыгрыше РПЛ Деспотович принял участие в девяти матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.



"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. "Химки" - на 16-м месте (14 очков).



Источник: "Новостей по Деспотовичу нет. Больше не интересуемся им. В "Химках" его не будет", - отметил Терюшков.Напомним, ранее сообщалось, что " Рубин " намерен расстаться с Деспотовичем в ближайшее время. Руководство клуба призвало форварда искать себе новую команду. Также сообщалось, что Деспотовича решили перевести в дубль "Рубина".В нынешнем розыгрыше РПЛ Деспотович принял участие в девяти матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу."Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. "Химки" - на 16-м месте (14 очков).Источник: Sport24