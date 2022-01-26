Боярский отметил, что выступает против закона о Fan ID. По его мнению, внедрение этой системы приведет к низкой заполняемости футбольных стадионов.
"С внедрением Fan ID российские стадионы обречены быть пустыми, поэтому я против этого закона. <...> Сейчас практически все фанатские движения заявили о бойкоте игр - их право. Но надо помнить, для кого существует вообще футбол. Зритель всегда очень важен для атмосферы на стадионе, поэтому к мнению болельщиков стоит прислушаться", - заявил Боярский.
Напомним, что ранее Госдума приняла закон о введении в России паспорта болельщика (Fan ID) для посещения массовых спортивных мероприятий. После этого фанатские объединения ряда российских клубов заявили о намерении бойкотировать матчи из-за внедрения данной системы. Ожидается, что закон начнет действовать в июне текущего года.
Источник: Sport24
Боярский: с внедрением Fan ID российские стадионы обречены быть пустыми. Я против этого закона
Известный актер, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением о планах фанатов ряда российских клубов бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.
Фото: ТАСС