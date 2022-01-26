В арендном соглашении предусмотрена опция выкупа. Перед уходом в аренду Кучаев продлил контракт с "армейцами" до конца сезона-2023/24. Предыдущее соглашение Константина заканчивалось летом 2022 года.
Как сообщает источник, казанский клуб может выкупить Кучаева за 5 млн евро. Отмечается, что аренда игрока платная.
Полузащитник Константин Кучаев в текущем сезоне провел 13 матчей в РПЛ и 2 игры в рамках Кубка России. На его счету 1 забитый мяч. Всего за ЦСКА Кучаев сыграл в 115 матчах, в которых забил 8 голов и стал автором 9 результативных передач.
Казанский "Рубин" занимает 10-е место в таблице РПЛ, подопечные Слуцкого в 18 матчах набрали 22 очка.
Источник: Чемпионат
ЦСКА продлил контракт с Кучаевым и отдал его в аренду в "Рубин". У казанского клуба будет опция выкупа
Стала известна сумма, за которую "Рубин" может выкупить Кучаева после аренды
Атакующий полузащитник ЦСКА Константин Кучаев проведет вторую часть сезона РПЛ на правах аренды в "Рубине".
Фото: ПФК ЦСКА