Глушаков отметил, что не видит соперников для "Зенита" в борьбе за чемпионство. По его словам, в последние годы конкуренция в российской Премьер-Лиге существенно снизилась.
"Пока только одна команда может выиграть РПЛ. Сейчас не вижу какую-то другую конкурентоспособную команду. На данный момент никто в России не может тягаться с "Зенитом". Надо смотреть правде в глаза. Многие клубы убили. И с ними была убита и конкуренция. Остался один "Зенит", - заявил Глушаков.
Напомним, что "Зенит" ушел на зимний перерыв в РПЛ, занимая первое место в турнирной таблице. Петербуржцы набрали 38 очков и опережают идущее вторым "Динамо" на два очка. "Химки" занимают последнее место в турнирной таблице (14 очков).
Источник: Sport24
Глушаков: сейчас никто в России не может тягаться с "Зенитом"
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков заявил, что у "Зенита" нет серьезной конкуренции в борьбе за титул чемпиона России.
Фото: Sport24