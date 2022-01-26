"Зенит" заплатит "Интернасьоналу" около 17 миллионов евро. При этом никаких дополнительных трат на то, что футболист перейдет в петербургский клуб уже в зимнее трансферное окно, не будет, сообщает Матч ТВ.
Отмечается, что в контракте с нападающим будут прописаны бонусы - за число проведенных матчей, результативные действия и победы "Зенита" с ним в составе.
Напомним, ранее "Интернасьонал" подтвердил данные о предстоящем уходе Алберто из клуба. Ожидается, что вскоре нападающий завершит переговоры с "Зенитом" и заключит контракт с клубом.
"Зенит" может заплатить за Юри Алберто около 17 миллионов евро
"Зенит" готовится оформить трансфер форварда "Интернасьонала" Юри Алберто.
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