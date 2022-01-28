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На заседании суда по иску Газизова к "Спартаку" впервые показали расписку Федуна о передаче части акций клуба

В Октябрьском районном суде Уфы прошло заседание по иску гендиректора "Уфы" Шамиля Газизова к "Спартаку", в котором он работал ранее.
Фото: "Уфа"
На заседании должен был присутствовать владелец "Спартака" Леонид Федун, выступающий ответчиком по делу. Однако он не смог приехать. Федун уведомил судью, что узнал о рассмотрении иска лишь 25 января и не имел возможности прибыть на заседание.

В рамках заседания впервые была показана расписка, согласно которой Федун, предположительно, должен был передать Газизову часть акций "Спартака". Представители московского клуба сразу сообщили о желании провести экспертизу ее подлинности. Из-за этого заседание перенесли на 4 марта. Ожидается, что в этот день в уфимском суде будет находиться и сам Федун.

Ранее суд отклонил требование Газизова к "Спартаку" по делу о выплате неустойки в 400 миллионов рублей. Однако менеджер "Уфы" вновь обратился с иском к московскому клубу. Он потребовал взыскать со "Спартака" задолженность в 101 миллион рублей.

Напомним, что Газизов работал гендиректором "Спартака" с июля по декабрь 2020 года.

Источник: БИЗНЕС Online


Теги: Газизов Спартак
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