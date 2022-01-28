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Кофрие: для меня стал сюрпризом интерес со стороны "Спартака". Не ожидал этого трансфера

Защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие заявил, что для него стал неожиданностью интерес со стороны московского клуба, когда он выступал за "Сент-Трюйден".
Фото: "Спартак"
"Стал ли для меня сюрпризом интерес со стороны "Спартака"? Да. Не ожидал трансфера после лишь одного сезона в "Сент-Трюйдене". Но "Спартак" проявил ко мне интерес, и это был прекрасный вариант", - заявил Кофрие.

Отметим, что Кофрие пополнил состав "Спартака" в летнее трансферное окно. Контракт бельгийского защитника с москвичами рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Кофрие принял участие в 10 матчах. На счету 24-летнего защитника одна результативная передача.

Напомним, что "Спартак" ушел на зимний перерыв в РПЛ, занимая девятое место в турнирной таблице. "Красно-белые" имеют в запасе 23 очка.

Источник: Bobsoccer


Теги: Кофрие Спартак
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