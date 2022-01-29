— Юри Альберто сейчас проходит углублённое медицинское обследование, — рассказал Медведев в интервью Metaratings.
Ранее появилась информация, что 20-летний Алберто присоединится к новой команде на зимних сборах в Португалии, которые состоятся с 3 по 13 февраля.
Он заменит в команде Сердара Азмуна, который в ближайшее время должен досрочно перейти в "Байер".
Стало известно, когда Алберто присоединится к "Зениту"
В "Зените" подтвердили, что Алберто проходит обследование для клуба
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что нападающий "Интернасьонала" Юри Алберто проходит медобследование для российского клуба.
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