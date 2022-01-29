"Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте объединения "Династия".
Под заявлением подписалось более десяти фанатских объединений, поддерживающих "Динамо".
17 декабря Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Fan ID - паспорт болельщика, который необходимо будет получить, чтобы присутствовать на стадионе. Фанаты нескольких клубов РПЛ выразили протест против введения данного закона. В частности о протесте заявляли болельщики "Зенита", "Спартака", "Ростова", "Крыльев Советов" и "Уфы".
Ранее появилась информация, что введение паспорта болельщика может быть отменено, но позже ее опровергла депутат Госдумы Ирина Роднина, заявившая, что об отмене закона речи не идет.
Фанаты "Динамо" присоединились к бойкоту Fan ID
Болельщики "Динамо выпустили заявление в связи с законом о введении Fan ID.
Фото: "Чемпионат"