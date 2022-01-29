"Да, развязка по трансферам Алберто и Азмуна уже близка", - приводит слова Медведева "РБ Спорт".
Напомним, ранее форвард питерцев Сердар Азмун подписал предварительный контракт с "Байером", который должен вступить в силу по окончании сезона. Сообщалось, что футболист нарушил медицинский протокол, без разрешения отправившись на подписание контракта с леверкузенцами. Также после этого "Зенит" не отпустил Азмуна в сборную Ирана на отборочные матчи к ЧМ-2022.
В это же время на медосмотр в "Зенит" прибыл форвард "Интернасьонала" Юри Алберто. Президент бразильского клуба заявлял, что Алберто сможет перебраться в РПЛ летом, но в последние дни появилась информация, что "Зенит" постарается подписать бразильца сейчас, чтобы отпустить Азмуна в "Байер" уже в это трансферное окно.
Медведев: развязка по трансферам Алберто и Азмуна уже близка
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ход переговоров по приобретению Юри Алберто из "Интернасьонала" и уходу Сердара Азмуна в "Байер".
Фото: ФК "Зенит"