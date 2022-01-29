"В законе нет прямого введения Fan ID. Закон о том, что правительство наделяется полномочиями по определению Fan ID, когда это будет введено и какие виды спорта это затронет. Пока не объявлено, где и как это будет. Поэтому странно, что все начали бойкотировать и высказываться на этот счет, хотя еще ничего не введено. В законе нет прямого обязательства для правительства это делать", - цитирует Журову Бизнес Online.
Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорт болельщика можно будет через портал Госуслуг. В Fan ID будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Сегодня стало известно, что фанаты "Уфы" и "Динамо" заявили о бойкоте мероприятий, где будет необходим Fan ID. Ранее с подобными заявлениями выступали фанатские группировки "Зенита", "Спартака", "Ростова" и "Крыльев Советов".
Журова - о Fan ID: странно, что все начали бойкотировать и высказываться на этот счет, хотя еще ничего не введено
Депутат Государственной думы Светлана Журова назвала странным решение болельщиков бойкотировать введение законопроекта о Fan ID.
Фото: ТАСС