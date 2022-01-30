— Жалко, что красно-белые расстаются с сильными, а приобретают непонятных игроков. Жиго — въедливый защитник. Для него проиграть единоборство было просто недопустимо. Настоящий гладиатор. Он и атаки начинал очень часто, — цитирует Преснякова-старшего "СЭ".
Вчера, 29 января, московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о том, что 28-летний французский защитник Самуэль Жиго, выступающий за команду с 2018 года, покинет клуб и перейдёт в "Марсель". Однако красно-белые арендовали Жиго до конца сезона.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.
"Марсель" был вынужден подписать Жиго сейчас, потому что с лета у них начинается трансферный бан.
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Пресняков — о Жиго: жалко, что "Спартак" расстается с сильными, а приобретает непонятных игроков.
Заслуженный артист России и болельщик московского "Спартака" Владимир Пресняков-старший прокомментировал предстоящий уход из команды защитника Самуэля Жиго.
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