По данным источника, петербургский клуб хочет получить не менее 3 млн евро за трансфер Азмуна. Отмечается, что для "Зенита" не принципиально, кто именно заплатит эти деньги. Речь идет о выкупе контракта самим форвардом или о совместном выкупе соглашения Азмуном совместно "Байером". Накануне появилась информация, что Сердар может расторгнуть контракт с "сине-бело-голубыми".
Напомним, 22 января, "Байер" объявил о подписании с Сердаром Азмуном контракта до лета 2027 года. Соглашение начнет действовать с 1 июля 2022 года после того, как у Сердара закончится трудовое соглашение с "Зенитом".
Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.
Источник: Metaratings
Источник: Азмун может разорвать контракт с "Зенитом", чтобы присоединиться к "Байеру" зимой
СМИ: "Зенит" надеется выручить за переход Азмуна в "Байер" зимой не менее 3 млн евро
"Зенит" намерен выручить деньги за переход нападающего Сердара Азмуна в "Байер" в январе.
Фото: ФК "Зенит"