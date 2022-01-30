По данным источника, Деспотович получит от "Рубина" компенсацию за расторжение контракта в размере трехмесячной зарплаты. Зарплата Деспотовича - 900 тысяч евро в год, то есть компенсация составила около 200 тысяч евро.
Нападающий Джордже Деспотович выступал за "Рубин" с лета 2020 года. В текущем сезоне серб провел за казанский клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт форварда с "Рубином" был рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 5 млн евро.
В России Деспотович выступал также за "Оренбург" (2018-2020 гг.). За эту команду он провел 47 матчей и забил 14 мячей.
Источник: РБ Спорт
Официально: Деспотович покинул "Рубин"
Стало известно, сколько "Рубин" заплатит Деспотовичу за расторжение контракта
"Рубин" и нападающий Джордже Деспотович расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Фото: ФК "Рубин"