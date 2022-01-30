Кучаев сообщил, что советовался с Василием Березуцким, ранее вошедшим в тренерский штаб "армейцев", который возглавляет его брат Алексей Березуцкий.
"Я больше с Василием Владимировичем [Березуцким] разговаривал. Интересовался и его мнением, стоит ли сейчас уходить из ЦСКА. Он ответил: "Ты уже большой мальчик и должен принимать решение сам", - заявил Кучаев.
Напомним, что "Рубин" арендовал Кучаева у ЦСКА до окончания текущего сезона. В нынешнем розыгрыше РПЛ 23-летний полузащитник провел за "армейцев" 13 матчей и не отличился результативными действиями.
Источник: Чемпионат
Кучаев: интересовался мнением Василия Березуцкого, стоит ли переходить из ЦСКА в "Рубин"
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, арендованный "Рубином", рассказал, с кем советовался перед переходом в казанский клуб.
Фото: ЦСКА