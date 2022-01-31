Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что швейцарский клуб арендует российского футболиста до конца сезона без права выкупа.
"Переговоры с "Базелем" по аренде Чалова идут. Они движутся в правильном направлении, все стороны понимают, чего хотят", - приводит слова Мовсесяна "Чемпионат".
Нападающий Федор Чалов в сезоне-2021/22 в составе ЦСКА провел 16 матчей в Российской Премьер-лиге и 2 игры в рамках элитного группового этапа Кубка России. На счету 23-летнего форварда 3 гола и 5 результативных передач. Всего за первую команду "армейцев" Федор сыграл в 179 матчах и забил 49 мячей. Контракт Чалова с ЦСКА истекает в июне 2024 года, рыночная стоимость россиянина - 8,5 млн евро.
Арустамян: Чалов уйдет в аренду в "Базель". У швейцарского клуба не будет права выкупа
В ЦСКА рассказали о ходе переговоров по трансферу Чалова в "Базель"
Глава селекции ЦСКА Андрей Мовсесян высказался по поводу новости о том, что форвард "армейцев" Федор Чалов перейдет в "Базель".
Фото: ПФК ЦСКА