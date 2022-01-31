Напомним, сегодня пресс-служба "красно-белых" сообщила, что столичный клуб арендовал Перейру до конца сезона с возможностью приоритетного выкупа трансфера игрока.
"Сделка была не самой простой, но итог устроил все стороны. Контракт подписан сроком на шесть месяцев с возможностью последующего выкупа. Условия обязательного выкупа в соглашении нет. Что думает о трансфере сам игрок? Он очень уверен в своих силах и хочет сыграть за "Спартак", - цитирует агента РБ Спорт.
Отметим, что пресс-служба "Янг Бойза" сообщила, что после аренды со стороны "Спартака" вступит в силу обязательство по покупке, а с самим игроком подписан контракт до 2027 года.
Полузащитник Кристофер Мартинс Перейра выступал за "Янг Бойз" с 2019 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голевой передачей.
"Спартак" объявил об аренде опорника "Янг Бойз" Мартинса Перейры с опцией приоритетного выкупа
Агент Перейры: контракт со "Спартаком" подписан на шесть месяцев. Условия обязательного выкупа нет
Александр Боннефон, агент опорного полузащитника Кристофера Мартинса Перейры, прокомментировал переход футболиста из "Янг Бойз" в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"