Ордец заявил, что слухи о потенциальном трансфере могут помешать Захаряну. Также он отметил, что у Арсена большой потенциал, но 18-летнему полузащитнику "Динамо" нужно постоянно прогрессировать, чтобы задумываться о трансфере в сильный европейский клуб.
"В его возрасте такие вещи реально мешают - голова может кругом пойти! Понятно, что у Арсена огромный талант и потенциал. Но их еще нужно правильно раскрыть. По факту парень пока ничего не достиг. Да, пару раз сыграл за сборную, но нужно постоянно прогрессировать дальше, чтобы говорить о таких трансферах", - сказал Ордец.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Захарян принял участие в 17 матчах, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Ордец в нынешнем розыгрыше РПЛ поучаствовал в 18 матчах и забил один гол.
"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков и отставая от лидирующего "Зенита" на два очка.
Источник: Спорт-Экспресс
Ордец: думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию
Ордец: Захарян пока ничего не достиг. Нужно прогрессировать, чтобы говорить о трансфере в Европу
Защитник "Динамо" Иван Ордец высказался об интересе к полузащитнику "бело-голубых" Арсену Захаряну со стороны европейских клубов.
Фото: "СЭ"