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Круговой рассказал, чем отличаются тренировки у Семака и Карпина

Защитник "Зенита" и сборной России Данил Круговой высказался об отличиях в работе главного тренера петербуржцев Сергея Семака и наставника национальной команды Валерия Карпина.
Фото: "Зенит"
Круговой отметил, что в тренировочном процессе Карпин уделяет больше внимания тактике, чем Семак.

"У Карпина очень много тактики на большом пространстве. А с Сергеем Богдановичем регулярные квадраты на маленьких площадях, идет упор на интенсивность. Тактика тоже есть, но не так много, как у Валерия Георгиевича. Там каждый день тактика на все поле", - сказал Круговой.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Круговой принял участие в 14 матчах. На счету 23-летнего защитника две результативные передачи.

"Зенит" лидирует в чемпионате России после 18 туров. Петербуржцы набрали 38 очков и опережают ближайшего преследователя, "Динамо", на два очка.

Источник: Sport24


Теги: Круговой Карпин Семак Зенит Сборная России
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