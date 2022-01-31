Круговой отметил, что в тренировочном процессе Карпин уделяет больше внимания тактике, чем Семак.
"У Карпина очень много тактики на большом пространстве. А с Сергеем Богдановичем регулярные квадраты на маленьких площадях, идет упор на интенсивность. Тактика тоже есть, но не так много, как у Валерия Георгиевича. Там каждый день тактика на все поле", - сказал Круговой.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Круговой принял участие в 14 матчах. На счету 23-летнего защитника две результативные передачи.
"Зенит" лидирует в чемпионате России после 18 туров. Петербуржцы набрали 38 очков и опережают ближайшего преследователя, "Динамо", на два очка.
Источник: Sport24
Круговой рассказал, чем отличаются тренировки у Семака и Карпина
Защитник "Зенита" и сборной России Данил Круговой высказался об отличиях в работе главного тренера петербуржцев Сергея Семака и наставника национальной команды Валерия Карпина.
Фото: "Зенит"