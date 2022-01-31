Ваноли хотел усилить позицию оборонительного центрального полузащитника. Его не устраивали качества хавбека Йоррита Хендрикса, и в итоге голландец ушел в "Фейеноорд" на правах аренды. "Спартак" рассматривал кандидатуры различных опорных полузащитников для усиления состава. В результате был сделан выбор в пользу Перейры, которого "красно-белые" арендовали у "Янг Бойз".
Напомним, ранее сообщалось, что аренда Перейры рассчитана до конца нынешнего сезона. Соглашение включает в себя возможность приоритетного выкупа игрока "Спартаком". Перейра, являющийся футболистом сборной Люксембурга, будет выступать за "красно-белых" под 17-м номером.
Источник: Metaratings
СМИ: переход Перейры в "Спартак" инициировал Ваноли
Инициатива подписания контракта "Спартаком" с опорным полузащитником Кристофером Мартинсом Перейрой во многом исходила от главного тренера команды Паоло Ваноли.
Фото: "Спартак"