"Федя молодец, вписывается в команду. Но сейчас обо всех игроках рано что-то говорить. На сборах все под тяжелыми нагрузками, у ребят ватные ноги. Но программу выполняем, готовимся к первой игре", - цитирует Воронина "Чемпионат".
Напомним, Смолов перешел в "Динамо" в зимнее трансферное окно. Он является воспитанником бело-голубых и выступал за клуб до 2015-го года с перерывами на аренды. Всего он провел за "Динамо" 77 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.
В нынешнем сезоне на счету 31-летнего форварда 15 матчей в РПЛ, в которых он забил 7 мячей.
Воронин - о Смолове: Федя молодец, вписывается в команду
Член тренерского штаба "Динамо" Андрей Воронин оценил процесс адаптации новичка бело-голубых Федора Смолова.
Фото: ФК "Динамо"