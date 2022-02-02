Соболев рассказал о главном профессиональном качестве Ваноли, выделив требовательность итальянского специалиста.
"Какое главное качество у Ваноли? Требовательность. Он очень требовательный, огромное внимание уделяет мелочам. Любое твое движение оценивает, хочет, чтобы все было идеально", - заявил Соболев.
Напомним, что Ваноли был назначен на пост главного тренера "Спартака" в декабре. Он сменил в должности наставника команды португальца Руя Виторию, возглавившего "красно-белых" перед началом сезона.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Соболев провел 16 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
Источник: Спорт-Экспресс
Соболев рассказал о главном качестве Ваноли
Форвард "Спартака" Александр Соболев поделился мнением о новом главном тренере "красно-белых" Паоло Ваноли.
Фото: "СЭ"