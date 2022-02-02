Соболев сообщил, что в "Спартаке" понимают позицию фанатов команды.
"Считаю, у нас самые лучшие болельщики. Как поддерживают нас, не поддерживают никого. Мы будем очень расстроены, если бойкот все же будет. Но мы понимаем их негодование - парни имеют полное право отстаивать свою позицию и заявлять о ней", - отметил Соболев.
Напомним, что ранее Госдума утвердила закон о паспорте болельщика (Fan ID). Этот документ с 1 июня 2022 года будет нужен для посещения массовых спортивных мероприятий в России. Вероятно, закон распространится на матчи российской Премьер-Лиги. После его принятия фанаты "Спартака" и ряда других клубов РПЛ выразили недовольство решением властей и заявили о намерении бойкотировать матчи.
Источник: Спорт-Экспресс
Соболев - о Fan ID: мы понимаем негодование фанатов "Спартака"
Нападающий "Спартака" Александр Соболев высказался о планируемом фанатами "красно-белых" бойкоте матчей из-за введения Fan ID.
Фото: "Спартак"