"Зенит" располагается на 17-м месте в перечне 20 лучших клубов Европы по доходам за 2020 финансовый год (сезон-2019/20). Доходы "Зенита" за отчетный период составили 214 миллионов евро.
На первом и втором местах в рейтинге доходов располагаются "Барселона" (730 миллионов евро) и "Реал" (715 миллионов евро). В топ-3 также вошла "Бавария" (634 миллиона евро).
ЦСКА занимает 18-е место в списке лучших клубов Европы по "чистому капиталу". Этот показатель зафиксирован у московского клуба на отметке в 141 миллион евро. Данный показатель в процентах от доходов ЦСКА за отчетный период равен 295% (лучший результат среди всех клубов в первой двадцатке по этому критерию).
Источник: ТАСС
"Зенит" и ЦСКА попали в топ-20 клубов Европы за 2020 финансовый год
"Зенит" и ЦСКА попали в топ-20 клубов Европы за 2020 финансовый год по различным показателям, в соответствии с отчетом УЕФА по лицензированию клубов.
Фото: "Зенит"