Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Реал Сосьедад
22:00
БетисНе начат
П1 2.09X 3.6П2 3.55
Атлетик
23:30
Реал МадридНе начат
П1 2.95X 3.2П2 2.55

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
18:00
МидтьюлландНе начат
Хеккен
18:00
РостовНе начат
Сделать ставку

СМИ: РПЛ попросила футболистов воздержаться от комментариев на тему введения Fan ID

Российская Премьер-лига попросила футболистов клубов воздержаться от комментариев на тему введения паспорта болельщика (Fan ID).
Фото: Getty images
Об этом сообщает РБ Спорт.

Источник обратился в ряд клубов РПЛ, чтобы получить комментарии игроков на тему введения Fan ID. Отмечается, во всех случаях был получен ответ, что лига попросила футболистов пока воздержаться от комментариев на данную тему.

Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорт болельщика можно будет через портал Госуслуг. В Fan ID будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Фанаты большинства клубов РПЛ и ФНЛ публично объявили о бойкоте матчей, пока введение паспорта болельщика не будет отменено. С заявлениями выступили фанатские группировки "Зенита", "Спартака", "Ростова" и "Крыльев Советов", ЦСКА, "Уфы", "Динамо", "Локомотива" и "Торпедо".


Теги: Fan ID РПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится

Последние новости

Шатов объяснил, почему подписал контракт с "Уралом" до конца сезона
Источник: российские футзалисты получат двойные премиальные в случае победы над Украиной в полуфинале Евро 2
Калиниченко: трансферная кампания "Спартака" - расчистка авгиевых конюшен по-итальянски 3
УЕФА отметил "Тамбов", который выставлял на поле в течение сезона 50 игроков 1
"Никаких разговоров не было". Федотов - о возможном возвращении Кокорина в "Сочи" 1
СМИ: РПЛ попросила футболистов воздержаться от комментариев на тему введения Fan ID 6
Вингер "Ахмата" Янку на правах аренды перешел в румынский "Фарул"
Созин: провести матч с Польшей на стадионе "Динамо" - единственный выход
Василий Березуцкий: надеюсь на то, что в ЦСКА будут еще новички
Форвард "Спартака" Соболев ответил, когда перестанет "нырять" 5
Березуцкий прокомментировал уход трех игроков ЦСКА в аренду 1
Вратарь "Сочи" Адамов рассказал о срыве трансфера в "Зенит"
А. Березуцкий - о матче с "Виборгом": болельщикам игра должна была понравиться 4
Агент Тиля не исключил, что футболист может остаться в аренде в "Фейеноорде" еще на сезон 6
Рамос может пропустить матчи "ПСЖ" с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Вратарь лондонского "Арсенала" Федорущенко впервые приглашен в юношескую сборную России
У «Зенита» шесть футболистов из Южной Америки в составе. Нашумевшая «Селекция-12» похоронена и забыта 7
Источник: Луис Адриано станет одноклубником Кудряшова 1
Голкипер "Сочи" Адамов: любой футболист России может позавидовать карьере Акинфеева
Бьелса: невозможно понять, как работает мозг Гвардиолы. Клоппа проще раскусить
Карпин не вызвал Соболева на встречу с игроками сборной из "Спартака" 2
РПЛ заняла шестое место в Европе по суммарным доходам клубов в 2020 финансовом году 2
Лещенко: решение перенести матч с Польшей на стадион "Динамо" - правильное. В "Лужниках" нет футбольной атмосферы 1
Вагнер Лав мог перейти в "Сабах". Бывшего форварда ЦСКА хотел видеть в команде Мусаев
"Зенит" и ЦСКА попали в топ-20 клубов Европы за 2020 финансовый год 3
Соболев: игроки "Спартака" ждали прощальную речь от Витории на командном ужине, но он ее не произнес 4
Сарри может покинуть "Лацио" из-за недовольства трансферной кампанией клуба. Ранее римляне хотели подписать Миранчука
Джикия - о результате матча с "Ригой": мы готовимся прежде всего к игре с ЦСКА
Соболев рассказал, как справился с недовольством болельщиков во время голевой засухи
Руководитель "Арсенала" Аджоев прокомментировал подписание Деспотовича 1
Все новости
-