Об этом сообщает РБ Спорт.
Источник обратился в ряд клубов РПЛ, чтобы получить комментарии игроков на тему введения Fan ID. Отмечается, во всех случаях был получен ответ, что лига попросила футболистов пока воздержаться от комментариев на данную тему.
Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорт болельщика можно будет через портал Госуслуг. В Fan ID будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Фанаты большинства клубов РПЛ и ФНЛ публично объявили о бойкоте матчей, пока введение паспорта болельщика не будет отменено. С заявлениями выступили фанатские группировки "Зенита", "Спартака", "Ростова" и "Крыльев Советов", ЦСКА, "Уфы", "Динамо", "Локомотива" и "Торпедо".
СМИ: РПЛ попросила футболистов воздержаться от комментариев на тему введения Fan ID
Российская Премьер-лига попросила футболистов клубов воздержаться от комментариев на тему введения паспорта болельщика (Fan ID).
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