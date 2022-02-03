Макаров сообщил, что в "Рубине" у него было пять или шесть штрафов на крупные суммы. Также он отметил, что бывали случаи, когда главный тренер команды Леонид Слуцкий выгонял его с тренировок.
"Слуцкий называл меня и Деспотовича лидерами по штрафам в "Рубине". У Деспотовича не было штрафов. Его нельзя было штрафовать. Не знаю, почему, но вот так. Меня - да, штрафовали. Раз пять-шесть. Суммы называть не буду, но для меня они были достаточно крупные. Викторович мог выгнать меня с тренировки за то, что был чем-то недоволен, психовал", - рассказал Макаров.
Напомним, что минувшим летом Макаров перешел из "Рубина" в "Динамо". В нынешнем розыгрыше РПЛ 23-летний полузащитник провел 15 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.
Источник: Чемпионат
Макаров: в "Рубине" меня пять или шесть раз штрафовали, а Деспотовича нельзя было штрафовать
Полузащитник "Динамо" Денис Макаров рассказал о том, что его часто штрафовали во время выступлений за "Рубин".
Фото: "Чемпионат"