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Макаров: в "Рубине" меня пять или шесть раз штрафовали, а Деспотовича нельзя было штрафовать

Полузащитник "Динамо" Денис Макаров рассказал о том, что его часто штрафовали во время выступлений за "Рубин".
Фото: "Чемпионат"
Макаров сообщил, что в "Рубине" у него было пять или шесть штрафов на крупные суммы. Также он отметил, что бывали случаи, когда главный тренер команды Леонид Слуцкий выгонял его с тренировок.

"Слуцкий называл меня и Деспотовича лидерами по штрафам в "Рубине". У Деспотовича не было штрафов. Его нельзя было штрафовать. Не знаю, почему, но вот так. Меня - да, штрафовали. Раз пять-шесть. Суммы называть не буду, но для меня они были достаточно крупные. Викторович мог выгнать меня с тренировки за то, что был чем-то недоволен, психовал", - рассказал Макаров.

Напомним, что минувшим летом Макаров перешел из "Рубина" в "Динамо". В нынешнем розыгрыше РПЛ 23-летний полузащитник провел 15 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

Источник: Чемпионат


Теги: Макаров Динамо Рубин
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