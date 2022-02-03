Макаров: бесят ли диванные аналитики? Нет, я над ними просто смеюсь

Макаров отметил, что старается не обращать внимания на критику в свой адрес, которая исходит от людей, не разбирающихся в футболе.
"Бесят ли диванные аналитики? Нет, я над ними просто смеюсь. Последние полгода-год я вообще стараюсь дистанцироваться от всего этого. Я ограничил доступ в "Инстаграм", а остальные соцсети вообще удалил. <...> Люди пишут что попало. Смотрят футбол из космоса и позволяют себе тебя поучать или оскорблять", - сказал Макаров.
Напомним, что Макаров является игроком "Динамо" с лета 2021 года. Он перешел в московский клуб из "Рубина". В нынешнем розыгрыше РПЛ полузащитник провел 15 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.
Источник: Чемпионат
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Полузащитник "Динамо" Денис Макаров рассказал о том, как относится к хейтерам.
Фото: "Динамо"