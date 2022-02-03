Языджи отметил, что уже полюбил ЦСКА и намерен играть за команду с максимальной самоотдачей.
"Хочу сказать, что уже успел полюбить ЦСКА. На поле я буду отдавать себя максимально, насколько это возможно. Если говорить о сборах, то здесь мы усердно работаем, чтобы подойти к возобновлению сезона полностью готовыми. Думаю, мы успешно справимся с этой задачей", - сказал Языджи.
Напомним, что в январе ЦСКА арендовал Языджи у "Лилля". Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. В договоре "армейцев" с французским клубом прописана опция выкупа игрока.
Отметим, что ЦСКА завершил осеннюю часть нынешнего розыгрыша РПЛ на четвертом месте в турнирной таблице. В активе команды Алексея Березуцкого 30 набранных очков.
Источник: Bobsoccer
Языджи: я уже успел полюбить ЦСКА. На поле буду отдавать себя максимально
Новичок ЦСКА Юсуф Языджи рассказал о своей адаптации в московском клубе.
Фото: ЦСКА