В "Крыльях Советов" отреагировали на переход Чернова в "Спартак"

Корниленко сообщил, что "Крылья" пытались продлить контракт с Черновым, но игрок не принял несколько предложений самарского клуба.
"У Никиты контракт с "Крыльями" до конца этого сезона. Мы ему делали несколько предложений, начиная с осени. Делали и максимальное предложение, которое на данный момент можем себе позволить. <...> Когда мы с ним разговаривали, была уверенность, что договоримся. Но, к сожалению, пока не можем конкурировать в этом плане с такими клубами, как "Спартак" и "Зенит", - заявил Корниленко.
Напомним, что ранее "Спартак" объявил о подписании контракта с Черновым. 26-летний защитник присоединится к московскому клубу летом. До конца сезона он будет выступать за "Крылья". Соглашение Чернова со "Спартаком" рассчитано до 2026 года.
Отметим, что Чернов является воспитанником ЦСКА. Он выступал за "армейцев" в 2014-2019 годах.
Источник: Чемпионат
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Фото: "Чемпионат"