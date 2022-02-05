"Химки" объявили о переходе полузащитника "Алании" Магомедова

Пресс-служба "Химок" сообщила о подписании контракта с 24-летним атакующим полузащитником владикавказской "Алании" Буттой Магомедовым.

«Химки» и «Алания» договорились о переходе полузащитника Бутты Магомедова. Футболист присоединился к команде на сборах в Белеке и готовится к товарищескому матчу с «Рубином».



?? https://t.co/NkMReg0ujQ pic.twitter.com/IwqnLX0zNW — ФК «Химки» (@fc_khimki) February 5, 2022

24-летний атакующий хавбек "Алании" Бутта Магомедов стал игроком "Химок", сообщает официальный твиттер подмосковного клуба.В текущем сезоне Бутта Магомедов провел за "Аланию" 26 матчей (24 - в Футбольной национальной лиге, 2 - в Кубке России), забил в них 3 гола и отдал 8 результативных передач. "Химки" по завершении осенней части сезона находятся на последней, 16-й строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги с 14 набранными очками в 18 матчах.