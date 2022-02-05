Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бернли
21:00
УотфордНе начат
П1 2.19X 3.25П2 3.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эльче
0 - 0 0 0
Алавес1 тайм
Мальорка
18:15
КадисНе начат
П1 1.86X 3.35П2 4.9
Сельта
20:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.01X 3.4П2 4
Осасуна
23:00
СевильяНе начат
П1 3.85X 3.05П2 2.23

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Рома
17:00
ДженоаНе начат
П1 1.34X 5.6П2 8.8
Интер
20:00
МиланНе начат
П1 1.86X 3.8П2 4.2
Фиорентина
22:45
ЛациоНе начат
П1 2.33X 3.5П2 3.1

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Штутгарт
17:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.6X 3.35П2 2.85
Кельн
17:30
ФрайбургНе начат
П1 2.49X 3.45П2 2.85
Майнц
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.65X 3.45П2 2.65
Аугсбург
17:30
УнионНе начат
П1 2.95X 3.2П2 2.55
Арминия
17:30
Боруссия МНе начат
П1 3.3X 3.4П2 2.27
Бавария
20:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 1.4X 5.6П2 6.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сент-Этьен
19:00
МонпельеНе начат
П1 2.47X 3.3П2 3.05
Монако
23:00
ЛионНе начат
П1 2.02X 3.65П2 3.65

Кубок Англии

Новости
Челси
0 - 1 0 1
Плимут Аргайл1 тайм
П1 1.4X 4.5П2 8
Вулверхэмптон
18:00
НорвичНе начат
П1 1.77X 3.45П2 5.4
Манчестер Сити
18:00
ФулхэмНе начат
П1 1.15X 9П2 16
Сток Сити
18:00
УиганНе начат
П1 2.16X 3.25П2 3.75
Эвертон
18:00
БрентфордНе начат
П1 2.13X 3.45П2 3.55
Тоттенхэм
23:00
БрайтонНе начат
П1 1.91X 3.6П2 4.2

Товарищеские матчи. Клубы

Химки
0 - 0 0 0
РубинПерерыв
Спартак
0 - 0 0 0
Джохор Дарул Такзим1 тайм
ЦСКА
17:00
НоршелланнНе начат
Сделать ставку

"Химки" объявили о переходе полузащитника "Алании" Магомедова

Пресс-служба "Химок" сообщила о подписании контракта с 24-летним атакующим полузащитником владикавказской "Алании" Буттой Магомедовым.
24-летний атакующий хавбек "Алании" Бутта Магомедов стал игроком "Химок", сообщает официальный твиттер подмосковного клуба.



В текущем сезоне Бутта Магомедов провел за "Аланию" 26 матчей (24 - в Футбольной национальной лиге, 2 - в Кубке России), забил в них 3 гола и отдал 8 результативных передач. "Химки" по завершении осенней части сезона находятся на последней, 16-й строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги с 14 набранными очками в 18 матчах.


Теги: Химки Алания Магомедов Российские трансферы
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Химки" объявили о переходе полузащитника "Алании" Магомедова
Едвай: игра против "Мальмё" дала нам хорошую пищу для размышлений
"Локомотив" опубликовал видеообзор товарищеского матча против "Мальмё"
"Уфа" заключила контракт с португальским полузащитником Тьяго Родригесом
"Арсенал" уступил в контрольном матче "Эсбьергу"
Гвардиола: Зинченко сможет сыграть с "Фулхэмом". Поговорим с ним о ситуации на Украине 4
"Нижний Новгород" сообщил о заключении контракта с норвежским вингером
Игнашевич устроил перестрелку тортами с футболистами "Балтики" (видео) 6
"Крылья Советов" объявили о подписании 12 молодых игроков из ФК "Чертаново", "Олимпа-Долгопрудного" и "Химок" 9
Главный тренер "Индепендьенте" негативно высказался о возможном подписании Гайча 4
Грушевский: не буду позорить Чернова за переход в "Спартак". Это выкрутасы Федуна, легкий троллинг в адрес ЦСКА 17
Ловчев - о выкриках фанатов на матче Россия - Украина: время пройдет, сами всё поймут 11
Мостовой прокомментировал перспективы Кутепова и Рассказова в "Спартаке" 1
Хачатурянц подтвердил, что заболел коронавирусом
Конте: для меня важно говорить о победе в чемпионате. Мне не нравится говорить о борьбе за место в ЛЧ
Источник: "Барселона" продаст права на название "Камп Ноу" музыкальному сервису за 57 миллионов евро 1
Рюдигер отказался от очередного предложения контракта от "Челси" 2
Источник: "Барселона" заплатила "Атлетико" аванс в 15 миллионов за трансфер Хименеса, но сделка сорвалась
Жуниор Алонсо прибыл в расположение "Краснодара"
Маньяков: в "Локомотиве" считают, что в футбол должны играть молодые и голодные 3
Источник: на сборах "Уфы" находится экс-игрок "Порту" и "Спортинга"
Клуб МЛС заплатит за экс-игрока "Ливерпуля" 7 миллионов евро
Нападающий "Химок" расторг контракт с командой
Агент Фомина: если сборная России пробьется на ЧМ, то вероятность его ухода летом возрастет кратно
Перестановки в ЦСКА, Дзюба в Турции, подробности переходов "Спартака". Трансферы и слухи дня 1
Роналду впервые не забил пенальти после возвращения в "Манчестер Юнайтед" 1
Головин пропустит матч с "Лионом"
Источник: "Химки" подпишут хавбека "Алании"
Президент "Лиона" заявил, что клуб хочет подписать Ляказетта
"Краснодар" интересуется вратарем "Гремио". Летом "быки" могут продать Сафонова 21
Все новости
-