"Зенит" уже давно ищет голкипера после того, как ушел Лунев. Клуб хочет российского вратаря, поэтому выбирают Сафонова.
Переход Сафонова в "Зенит" может стать большой потерей для "Краснодара", но в футболе есть команды доноры, а есть скупщики. Не думаю, что "Зенит" таким образом ослабляет конкурентов. Они видят, что Сафонов сильный игрок и пригодится им в будущем, поэтому и покупают его", - сказал Шавло.
Накануне появилась информация, что "Зенит" рассматривает вариант с приобретением Сафонова по окончании текущего сезона.
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов в текущем сезоне провел 17 матчей, в которых пропустил 16 мячей. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 млн евро.
Ранее издание Torcedores сообщило, что "Краснодар" интересуется вратарем "Гремио" Габриэлем Грандо. По данным источника, "быки" ищут замену голкиперу Матвею Сафонову, который летом может сменить клубную прописку.
Источник: РБ Спорт
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"В футболе есть команды доноры, а есть скупщики". Шавло - о возможном переходе Сафонова в "Зенит"
Экс-генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло выразил мнение о возможном переходе голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в "Зенит" в летнее трансферное окно.
Фото: РПЛ