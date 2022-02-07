Накануне появилась информация, что "Зенит" рассматривает вариант с приобретением Сафонова по окончании текущего сезона.
"Наверное, уже пора укреплять вратарскую позицию. Я не очень хорошо слежу за Матвеем Сафоновым, но считаю, что нам нужна вратарская смена. Еще необходимо подготовить новую защиту, чтобы потом не остаться сдыхлями", - сказал Боярский.
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов в текущем сезоне провел 17 матчей, в которых пропустил 16 мячей. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 млн евро.
Ранее издание Torcedores сообщило, что "Краснодар" интересуется вратарем "Гремио" Габриэлем Грандо. По данным источника, "быки" ищут замену голкиперу Матвею Сафонову, который летом может сменить клубную прописку.
Источник: РБ Спорт
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Боярский: "Зениту" пора укреплять вратарскую позицию
Народный артист РСФСР и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением по поводу возможного трансфера Матвея Сафонова в клуб из Санкт-Петербурга.
Фото: ТАСС