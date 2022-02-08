Яровинский заявил, что "Рубин" не претендовал на Чалова, поскольку Федор был нацелен на переезд в Европу. Также спортивный директор "Рубина" отметил, что переход в "Базель" - хороший вариант развития карьеры для Чалова.
"Мы ни разу не вели с ЦСКА переговоры по Чалову. Федор с самого начала хотел уйти из ЦСКА только в европейский чемпионат. Он туда и перешел. Мы на него даже не замахивались. Для него переход в "Базель" - блестящая история. <...> "Базель" - топовая команда, швейцарский чемпионат - очень хороший", - сказал Яровинский.
Напомним, что ранее "Базель" объявил об аренде Чалова у ЦСКА. СМИ сообщали, что срок аренды рассчитан до конца сезона. Указывалось, что у швейцарского клуба нет права выкупа игрока.
Источник: Sport24
Спортивный директор "Рубина": мы не вели с ЦСКА переговоры по Чалову
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский прокомментировал слухи о том, что казанский клуб вел переговоры с ЦСКА по переходу форварда Федора Чалова.
Фото: РИА Новости