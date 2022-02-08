Дюков: Fan ID - это идентификационная карточка

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о введении Fan ID на спортивных мероприятиях в стране.

Фото: РФС





Отметим, что фанатские объединения всех клубов РПЛ, за исключением "Ахмата", высказались против введения Fan ID.



"Я бы предпочел не называть это паспортом. Это идентификационная карточка. Прежде правоохранительные органы могли идентифицировать и привлекать к ответственности только постфактум. Новая система изначально не даст возможности оказаться на трибунах тем, кому в соответствии с законом запрещен проход на стадион. А значит, и предотвратить возможные проблемы", - сказал Дюков.



Ранее СМИ сообщили, что не только болельщикам, но и игрокам, тренерам и всему персоналу клубом РПЛ надо будет оформлять Fan ID (паспорт болельщика). Такой пропуск получит название "Карта посетителя спортивных мероприятий". Без этого документа футболисты и тренеры не смогут пройти на стадион.



Источник: Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.Отметим, что фанатские объединения всех клубов РПЛ, за исключением "Ахмата", высказались против введения Fan ID."Я бы предпочел не называть это паспортом. Это идентификационная карточка. Прежде правоохранительные органы могли идентифицировать и привлекать к ответственности только постфактум. Новая система изначально не даст возможности оказаться на трибунах тем, кому в соответствии с законом запрещен проход на стадион. А значит, и предотвратить возможные проблемы", - сказал Дюков.Ранее СМИ сообщили, что не только болельщикам, но и игрокам, тренерам и всему персоналу клубом РПЛ надо будет оформлять Fan ID (паспорт болельщика). Такой пропуск получит название "Карта посетителя спортивных мероприятий". Без этого документа футболисты и тренеры не смогут пройти на стадион.Источник: Чемпионат