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Лисакович рассказал, почему решил перейти из "Локомотива" в "Рубин"

Виталий Лисакович рассказал о своем переходе из "Локомотива" в "Рубин" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Рубин"
"Рубин" вышел на меня. Я сказал, что хочу уйти. И меня отпустили. Было все четко, без проблем. Очень быстро все произошло. Слуцкий мне позвонил. Я после той беседы и сделал выбор. Слуцкий сразу сказал, что хочет, как меня видит.

В этом сезоне, может быть, "Рубину" фарта не хватает, не знаю. Но "Рубин" точно не на своем месте. Начали очень хорошо, выдали серию побед", - приводит слова Лисаковича "СЭ".

Напомним, 21 января, Виталий Лисакович официально стал игроком "Рубина". Его контракт с клубом рассчитан на 3,5 года. Ранее белорусский форвард выступал за "Локомотив", в составе которого сыграл в 15 матчах РПЛ этого сезона, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Текущая стоимость 23-летнего нападающего по оценке портала Transfermarkt - 1,5 млн евро.

"Рубин" занимает 10-е место в РПЛ после 18 туров. В активе команды Леонида Слуцкого 22 очка. Сегодня казанский клуб сыграл вничью с батумским "Динамо" (2:2) на сборе в Турции.


Теги: Рубин Лисакович Локомотив
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