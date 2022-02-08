Лисакович: если лимит ослабят, в РПЛ начнут тащить легионеров, а россияне играть толком не будут

Форвард "Рубина" Виталий Лисакович поделился мнением о лимите на легионеров в российской Премьер-Лиге.

Фото: "Рубин"





"Лимит ослабят - начнут в Россию тащить легионеров, а россияне играть толком не будут. Только самые сильные. Остальные постоянную практику не получат. <...> Но с другой стороны, когда лимит жестче, российские игроки играют спокойно: зачем им куда-то стремиться? Комфортные условия. Найти баланс очень трудно, поэтому так много споров, ругани", - сказал Лисакович.



Напомним, что в прошлом месяце Лисакович перешел в "



Источник: Лисакович отметил, что в случае ослабления лимита в РПЛ российские футболисты могут столкнуться с нехваткой игровой практики. При этом жесткий лимит приводит к тому, что у местных игроков пропадает мотивация, считает нападающий "Рубина"."Лимит ослабят - начнут в Россию тащить легионеров, а россияне играть толком не будут. Только самые сильные. Остальные постоянную практику не получат. <...> Но с другой стороны, когда лимит жестче, российские игроки играют спокойно: зачем им куда-то стремиться? Комфортные условия. Найти баланс очень трудно, поэтому так много споров, ругани", - сказал Лисакович.Напомним, что в прошлом месяце Лисакович перешел в " Рубин " из " Локомотива ". Казанцы заключили с белорусским форвардом контракт, рассчитанный на три с половиной года.Источник: Спорт-Экспресс