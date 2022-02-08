Московский клуб арендует колумбийского полузащитника. При этом ЦСКА будет иметь право выкупа игрока. Ожидается, что в ближайшее время Карраскаль пройдет медицинское обследование перед переходом в стан "армейцев".
Отметим, что контракт 23-летнего Карраскаля с "Ривер Плейт" действует до 31 декабря 2024 года. Ресурс Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6,2 миллиона евро.
Напомним, что ЦСКА завершил осеннюю часть нынешнего розыгрыша РПЛ на четвертом месте в турнирной таблице (30 очков).
Источник: Чемпионат
Источник: ЦСКА согласовал переход Карраскаля из "Ривер Плейт"
ЦСКА договорился с "Ривер Плейт" о переходе полузащитника Хорхе Карраскаля.
Фото: clarin.com