Эджуке отметил, что Березуцкий прогрессирует как тренер и полностью посвящает себя работе с командой.
"Он растет как тренер каждый день! Я про внутренний рост, который не так заметен со стороны, но виден внутри коллектива. Березуцкий посвящает себя команде целиком и полностью, получает опыт", - сказал Эджуке.
Отметим, что Эджуке провел в нынешнем розыгрыше чемпионата России 18 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
Источник: Sport24
Эджуке: Алексей Березуцкий ежедневно растет как тренер
Форвард ЦСКА Чидера Эджуке поделился мнением о главном тренере команды Алексее Березуцком.
Фото: Sport24