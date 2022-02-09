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Дивеев рассказал, в чем Дзюба превосходит Лукаку

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сравнил форварда "Зенита" Артема Дзюбу с нападающим "Челси" Ромелу Лукаку.
Фото: ЦСКА
Дивеев отметил, что Лукаку имеет превосходство в скорости. При этом Дзюба лучше играет корпусом, считает защитник ЦСКА.

"Лукаку? Он быстрый, это да. Дзюба не быстрый, но Артем, может, даже лучше играет корпусом. Против него тяжелее играть в корпус, когда идут длинные передачи. Это чисто мое мнение", - сказал Дивеев.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Дивеев провел 16 матчей и забил один гол. Дзюба принял участие в 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата России. На его счету 10 голов и четыре результативные передачи.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Дзюба Дивеев ЦСКА
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