Дивеев отметил, что Лукаку имеет превосходство в скорости. При этом Дзюба лучше играет корпусом, считает защитник ЦСКА.
"Лукаку? Он быстрый, это да. Дзюба не быстрый, но Артем, может, даже лучше играет корпусом. Против него тяжелее играть в корпус, когда идут длинные передачи. Это чисто мое мнение", - сказал Дивеев.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Дивеев провел 16 матчей и забил один гол. Дзюба принял участие в 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата России. На его счету 10 голов и четыре результативные передачи.
Источник: Спорт-Экспресс
Дивеев рассказал, в чем Дзюба превосходит Лукаку
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сравнил форварда "Зенита" Артема Дзюбу с нападающим "Челси" Ромелу Лукаку.
Фото: ЦСКА