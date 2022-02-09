Напомним, накануне стало известно, что вскоре Хотулев и Кравцов отправятся в аренду. Ожидается, что Хотулев перейдет в "Оренбург", а Кравцов - в "Нижний Новгород".
Радимов отметил, что обоим игрокам сейчас необходим опыт выступлений в других командах.
"Вторую лигу прошли, ФНЛ прошли, но надо пройти и Премьер-Лигу. "Нижний Новгород" играет в РПЛ, "Оренбург" борется за нее. Этот опыт необходим. Ты не можешь просто из ФНЛ-2 прийти и занять место игрока сборной", - сказал Радимов.
Источник: Спорт-Экспресс
Хотулев и Кравцов покинули расположение "Зенита". Они уйдут в аренду
Радимов высказался о решении "Зенита" отправить Хотулева и Кравцова в аренду
Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал решение клуба отдать в аренду защитника Данилу Хотулева и полузащитника Кирилла Кравцова.
Фото: "Зенит"